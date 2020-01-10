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Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücücü 1,5 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:09Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti
'nın ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücücü 1,5 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çeltikçi'den İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hüseyin Sancar idaresindeki 16 KCR 82 motosiklet, geri dönmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Cemil Z. idaresindeki 16 ABS 571 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. sürücüsü arabanın ön camına çarptıktan sonra metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü burada tedavi altına alındı. 1,5 yıldır tedavisi devam eden Hüseyin Sancar hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. - BURSA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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