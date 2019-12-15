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MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bağcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

15.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:56MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bağcılar TEM otoyolu İstoç Mevkii'nde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu 18 yaşındaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mir Shahzad Rabi'nin okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü. Cenazenin konsolosluktaki işlemlerin ardından Afganistan'a götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin çıkışı

-Okul arkadaşlarının ağlaması

-Genel ve Detaylar



TEM Otoyolu, Afganistan, Bağcılar, Adli Tıp, Güncel

Kaynak: DHA

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