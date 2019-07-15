15.07.2019 10:39
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Motosiklet kazasında sözleşmeli er Erol Çivi hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında sözleşmeli er Erol Çivi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesinde meydana gelen kazada sözleşmeli er Erol Çivi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesinde meydana gelen kazada sözleşmeli er Erol Çivi hayatını kaybetti. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Pelitköy Mahallesi üst giriş kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Garnizonunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirlenen 27 yaşındaki Erol Çivi, motosikletiyle Burhaniye yönüne gelirken, Pelitköy Mahallesi üst giriş kavşağında Semih Özü(57)yönetimindeki 34 NNF 62 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erol Çivi, ağır yaralandı. 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Çivi bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Erol Çivi'nin İvrindi Susuzyayla Mahallesindeki evine bayraklar asılırken, öğlen namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Burhaniye, Balıkesir, Pelitköy, 3. Sayfa

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