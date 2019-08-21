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Motosiklet kazasında yaralandı, ilk müdahaleyi polisler yaptı

VAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Korkmaz'a, motosiklet çarptı.

21.08.2019 18:12 Motosiklet kazasında yaralandı, ilk müdahaleyi polisler yaptı
VAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Korkmaz'a, motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Korkmaz'a, sağlık görevlileri gelene kadar ilk müdahaleyi polis ekibi yaptı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Korkmaz'a çarptı. Motosikletli kaçarken, Korkmaz'ın yaralı halde yerde kaldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, Korkmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Kadın polis, yaralı Korkmaz ile sürekli konuşup, sağlık durumunu sordu. Bu sırada gelen sağlık görevlileri, Korkmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Zeki Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Zeki Korkmaz, Motosiklet, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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