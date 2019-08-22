Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.

22.08.2019 15:33 Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:07   Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
17:06   Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
17:04   Dolandırıcılar gazeteciye tosladı
17:02   Pendik'te takla atan araç karşı şeritteki aracın üstüne düştü
17:01   Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
16:59   Tüpü yakmaya çalışan kız dehşeti yaşadı
16:53   Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi