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Motosiklet macerası ölümle bitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

29.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:37Motosiklet macerası ölümle bitti
'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Alaplı-Ereğli karayolunun plajlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesinden Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Eren Kılınçsarı (18) idaresindeki 59 KB 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, arkadaşı Tayfun Çetin yönetimindeki 16 KMP 161 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 motosiklet sürücüsü vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı motor sürücüsü Tayfun Çetin'in hayati tehlikesi bulunmazken sürücü Eren Kılınçsarı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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