Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı
Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Adana 'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.
Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.
Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Kaynak: İHA
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