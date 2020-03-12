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Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı

Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı
Adana 'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.

Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Seyhan, Adana, 3. Sayfa

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