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Motosiklet otomobile çarptı; 1 yaralı

Niğde'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

16.08.2019 11:10 Motosiklet otomobile çarptı; 1 yaralı
Niğde'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Merkez Hastaneler Kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki plakasız motosiklet, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu A.Ö. yönetimindeki 51 BB 262 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.B.'nin tedavi altına alındı. M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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