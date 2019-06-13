Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Uzunoğlu'nun (25) kullandığı 23 AAT 624 plakalı otomobile Keban köprüsü mevkisinde Yusuf Akpınar
idaresindeki 23 LF 158 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada sürücü Akpınar (19) ve motosiklette bulunan Emre Uluağaç (18) ile otomobildeki Safiye Melek Uzunoğlu (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AAakpınar
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