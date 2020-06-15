Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
15.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:29
Antalya'da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren caddesinde perşembe pazarı istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Erdoğan Özcan'ın kullandığı 07 JT 634 plakalı motosiklet ile Mithatpaşa caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Özkullukçu'nun kullandığı 07 AJR 863 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan Özcan, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa, Haber

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