Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Dolar'ın (26) kullandığı 45 EK 796 plakalı motosiklet, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
'nde park halindeki 35 R 0197 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Tolga Altun, savrularak 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Yaralı sürücü ile Altun, 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.