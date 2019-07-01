01.07.2019 09:16
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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Dolar'ın (26) kullandığı 45 EK 796 plakalı motosiklet, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 'nde park halindeki 35 R 0197 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Tolga Altun, savrularak 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Yaralı sürücü ile Altun, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Mimar Sinan Caddesi , Manisa , Turgutlu , Güncel

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