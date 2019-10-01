Haberler » 3. Sayfa » Haber

Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil'in kullandığı motosiklet polis aracına çarptı.

01.10.2019 10:18Motosiklet polis otosuna çarptı: 1 yaralı
Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil'in kullandığı motosiklet polis aracına çarptı. Kazada Sitil yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Çelikhan karayolu Pirin mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil idaresindeki 31 AVY 60 plakalı motosiklet, A.A. idaresindeki polis aracına çarptı. Kazada Mehmet Sitil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Başkan Sitil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:37 Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
15:33 Hindistan'da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi
15:31 Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
15:27 29 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlar yakalandı
15:15 Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
15:12 Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular
15:11 Pakistan'da sel: 7 ölü, 11 yaralı