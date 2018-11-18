Motosiklet Refüje Çarptı: 1 Ölü

Gaziantep
'te motosikletiyle kontrolünü kaybedip refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen şahsın kardeşinin de 1.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey
ilçesinde meydana geldi. Sabah
saatlerinde Mehmet Özçelik
(41), Beştepe
Mahallesi'ndeki evinden çıkarak motosikletiyle şehir merkezine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Özçelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet kaza yapılan yerden 80 metre ileriye kadar kayarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
Motor kazasında ölen Mehmet Özçelik'in kardeşi Cebrail
Özçelik'in de yaklaşık 1.5 yıl önce otomobiliyle Gaziantep- Osmaniye
otobanında seyir halindeyken otobanda duran tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Mehmet Özçelik,Gaziantep
18 Kasım 2018 Pazar 13:18