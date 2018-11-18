Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

Motosiklet refüje çarptı: 1 ölüKardeşiyle aynı kaderi paylaştı, Mehmet Özçelik
'in kardeşi Cebrail
Özçelik'in de Yaklaşık 1.5 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi
GAZİANTEP - Gaziantep
'te motosikletiyle şehir merkezine giden Mehmet Özçelik motosikletinin kontrolünü kaybedip orta refüje çarparak hayatını kaybetti. Özçelik'in kardeşinin de 1.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay Gaziantep'in Şahinbey
ilçesinde meydana geldi. Sabah
saatlerinde 41 yaşındaki Mehmet Özçelik Beştepe
Mahallesi'ndeki evinden çıkarak motosikletiyle şehir merkezine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet kaza yapılan yerden 80 metre ileriye kadar kayarken, Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma
olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek.Kardeşiyle aynı kaderi paylaştıMotor kazasında ölen 41 yaşındaki Mehmet Özçelik'in kardeşi Cebrail Özçelik'in de Yaklaşık 1.5 yıl önce otomobiliyle Gaziantep Osmaniye
otobanında seyir halindeyken otobanda duran tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cebrail,Mehmet Özçelik
18 Kasım 2018 Pazar 15:28