Motosiklet Sektöründe Yerli Büyüme

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:07

2018 yılında herkesin düşüş beklediği yerli üretim motosiklet sektördeki yükseliş sürüyor.Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik mücadele ve döviz kurlarının etkisi ile özellikle son 1 yılda birçok sektörde düşüş ve sorunlar gözlemlendi. Motosiklet sektöründe ise her ne kadar düşüş beklense de beklenenin tersine, oldukça tatmin edici ve etkili bir artış gözlendi.2018 yılında herkesin düşüş beklediği sektördeki yükselişi ise en çok destekleyen faktör ise Yerli Üretim olmasıdır.Ticaret bakanlığının teşviklerinden sonra, TÜİK verilerine göre 2017 yılı eylül ayına kadar 127 bin 356 adet satış gerçekleştiren motosiklet sektörü, 2018 yılının eylül ayına kadar yine TÜİK verilerine göre 135 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Bu yükselişle motosiklet sektöründe 2018 yılının 2017 yılına oranla yüzde 20 büyümeyle tamamlanacağı ön görülüyor. Sektörün mevcut şartlar ve koşullar içerisindeki bu başarısının arkasında da tamamen yerli firmaların desteği var. Çünkü TÜİK verilerine göre 2018 yılı satış adetlerinin yüzde 68 gibi büyük bir bölümünü yerli üretim gerçekleştiren firmalar sağladılar. Kuba, Mondial, RKS, Falcon, Yuki, Arora, Motoran, Volta markaları ise oluşturduğu bu yüzde 68 dilim ile sektörün 2018 yılı büyümesinde etkili olmayı başardılar.Yerli üretime ve istihdama destek aynı zamanda İstihdama da fazlasıyla katkı sağlayan Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı ile firmalar, yeni üretim tesisleri açtılar, mevcut üretim tesislerini iki katına kadar çıkardılar. Kuba Motor distribütörü olduğu Benelli markasının dünyadaki üçüncü üretim tesisi olmayı başardı ve markaya ait modelleri ülke sınırları içerisinde üretmeye başladı. Aynı zamanda da ülkede ilk defa 500 cc ve üzeri yüksek kapasiteli motosiklet üretimi gerçekleştirmeyi başardı. Tüm bu gelişmelerle birlikte yeni iş imkanları oluştu ve binlerce kişiye iş istihdamı sağlanarak ülke ekonomisine büyük bir destek verildi.Yerli üretim ve milli ekonomiye destek amaçlı alınan kararlar motosiklet sektöründe sağlanan bu başarı, alınan kararın ne kadar doğru olduğunun en büyük örneği oldu. - GAZİANTEP