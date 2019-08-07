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Motosiklet sesini silah sesi sandılar… Times Meydanı'nda panik

ABD'de yaşanan silahlı saldırıların ardından, New York'un Times Meydanı'nda bulunan kalabalık, meydanda bulunan motosikletten çıkan sesleri silah sesi sanınca büyük panik yaşadı.

07.08.2019 13:45 Motosiklet sesini silah sesi sandılar… Times Meydanı'nda panik
ABD'de yaşanan silahlı saldırıların ardından, New York'un Times Meydanı'nda bulunan kalabalık, meydanda bulunan motosikletten çıkan sesleri silah sesi sanınca büyük panik yaşadı. Yüzlerce insanın koşarak seslerden uzaklaştığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.

Kalabalık içerisinde bulunan motosikletten çıkan sesi, silah sesiyle karıştıran insanlar, ABD'de hafta sonu yaşanan silahlı saldırıların bir benzerinin yaşandığını düşünerek etrafta panik halde koşmaya ve siper almaya başladı.

Koşuşturmaların sonucunda kısa süreli izdiham yaşanırken yere düşen bazı insanların yaralandığı bildirildi. New York Polis Departmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Times Meydanı'nda bir saldırgan yok. Motosikletin gaza basma sesleri silah sesleri gibi duyuluyor. 911'e birçok çağrı alıyoruz. Lütfen panik olmayın" yazdı.



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Times, Dünya

Kaynak: DHA

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