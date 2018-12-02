Motosiklet Severler "Kaskını Kap Gel" Etkinliğinde Buluştu

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde motosiklet tutkunları, trafikte güvenli sürüşe dikkat çekmek için düzenlenen "Kaskını Kap Gel" etkinliğinde buluştu.
Dörtyol Kartalları Motosiklet
Kulübü ve Osmaniye
Motor Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik, araç trafiğine kapatılan Çaylı
Caddesi'nde yapıldı. Güvenli motosiklet sürüşü ve kullanımının öncelikleri arasında olduğunu belirten Osmaniye Motor Spor Kulübü Derneği Başkanı Serkan
Doğan, motosiklet kullananların mutlaka kask takması gerektiğini vurguladı. Doğan, "Motosiklet kullanırken sürücüler kendi güvenliğini almak zorunda, önce kask, sonra diğer tedbirler gelir" dedi.
Etkinliğe katılan motosiklet severler açtıkları "Güvenlik tedbirleri sizi hayat bağlar" yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıyarak yürüdüler. Etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy da katılarak destek verdi. - HATAY
Osmaniye,Dörtyol,Hatay,Motosiklet
02 Aralık 2018 Pazar 17:47