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Motosiklet sulama kanalına uçtu, sürücü hastanede öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Celal Demir (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
Motosiklet sulama kanalına uçtu, sürücü hastanede öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Celal Demir (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demir yönetimindeki 45 SC 2567 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Demir'i ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk babası Celal Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Celal Demir, Salihli, Güncel
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