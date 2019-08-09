Haberler» Güncel» Haber

Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış'ın (27), motosikleti bir otomobil ile çarpıştı.

09.08.2019 12:38 Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış'ın (27), motosikleti bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin tavanına düşen Kayış'a, ilk müdahale aracın üzerinde yapıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, eski otogar mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Samet Kayış yönetimindeki 59 LB 107 plakalı motosiklet, Umut Kurt (31) yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobille çarpıştı. Çarmanın şiddetiyle havalanan Kayış, otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Atatürk Bulvarı, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Sultanbeyli Çevre Gönüllüleri ilk etkinlikte buluştu
13:12   Kurban pazarlarındaki fiyatlardan üretici de tüketici de memnun
13:12   İzmir'de bayramda ulaşım ücretsiz
13:12   Doğu'da Kurban Bayramı'nın en "tatlı" yoğunluğu
13:12   Aydın'da bin 150 bedelli asker ant içti
13:12   Başkentte telefonla dolandırıcılık iddiası
13:12   Kurban Bayramı'na doğru