Haberler » 3. Sayfa » Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü - Haber

Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü
'in ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesinde yaşandı. Murat Uyar adlı motosiklet sürücüsü, iddialara göre Altınyunus kavşağına kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olması nedeniyle motor devrilirken, sürücü Uyar da yola düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Murat Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Murat Uyar, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:50 Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
12:46 Üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı
12:46 İstanbul'da işyerlerine şok denetim
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:43 El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:55:49