Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Raşit Dirik hayatını kaybetti.

11.04.2020 02:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:02
Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Raşit Dirik hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle seyir halinde ilerleyen Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, iddialara göre trafikte makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Metrelerce sürüklenen Dirik ve arkasında oturan arkadaşı Çisil Daşhan yola savruldu. Daşhan olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Raşit Dirik ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dirik hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:17: İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haberler 03:13: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan... - Haberler 03:08: İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı - Haberler 03:07: Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü - Haberler 03:06: Gemlik'te define operasyonu - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın