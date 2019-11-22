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Motosiklet sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, yere düştü.

22.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:42Motosiklet sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı

'nin ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, yere düştü. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi 1017 Sokak ile 1009 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Sena Zorlu yönetimindeki 20 ZS 903 plakalı otomobilin sağ ön kısmına, yan yoldan gelen Ferhat Kanat'ın kullandığı 34 BTM 950 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, takla atarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, Kanat'ın yardıma koştu. Hafif yaralanan Ferhat Kanat, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanat, tedavisi sonrası taburcu edildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Merkezefendi, Yeni Şafak, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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