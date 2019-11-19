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Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu

Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı.

19.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:36Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu

Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.

Olay, Hindistan'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Leoparın aniden yola fırlaması

-Motosikletlinin kaçması



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Kaynak: DHA

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