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Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtulduHindistan, (DHA)- Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı.

19.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:04
sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu
, (DHA)- Hindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.
Olay, Hindistan'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Motosiklet sürücüsü, leopar saldırısından son anda kurtuldu

Motosiklet, Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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