Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

İstanbul Üsküdar
'da bir motosiklet, aniden önüne çıkan araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Üsküdar'da bir araç sürücüsü, yol ayrımına girebilmek için hatalı manevra yaparak şerit değiştirdi. O esnada motoruyla arkadan gelen sürücü duramayarak araca çarptı. Dikkatsiz araç sürücüsünün neden olduğu kaza, motorcunun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motorcu, dikkatsiz şoförün adeta faciaya davetiye çıkardığı kazayı yaralı atlattı.
(İHA)
İstanbul, Üsküdar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA