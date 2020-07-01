Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına girdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına girdi
01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:12
DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Düzce kent merkezi Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere Şerefiye Mahallesi Necatibey Sokak'tan çıkan araca çarpmamak için sürücüsü Semih K.'nın manevra yaptığı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan Hasan Ş.'ye ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Semih K. yere savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören çevredeki esnaflar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih K., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Görüntülerde sokaktan çıkan motosiklet, sürücüsünün manevra yapması sonucu park halindeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralanıyor. O sırada park halindeki aracının başına gelen sürücü Hasan Ş. ise motosikletin kendisine çarpmasından son anda kurtuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Şerefiye, Düzce, 3. Sayfa, Haber
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