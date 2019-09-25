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Motosiklet sürücüsü, trafikte taksideki kadının elini tuttu

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket halindeki bir motosiklet sürücüsü, ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu.

25.09.2019 10:30

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.

CAMDAN SARKAN ELİ TUTTU

Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi. Aksaray yönünden Taksim yönüne doğru, Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket eden bir motosiklet sürücüsü önce ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu.

HEM KENDİNİ, HEM DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bununla da son bulmadı. Trafikte bir süre seyir eden sürücü, motosikleti ile zaman zaman tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra ise hızlı bir şekilde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsü, trafikte taksideki kadının elini tuttu

Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

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