Motosiklet Sürücüsüne Kesilen 'Emniyet Kemeri' Cezası Şaşkınlık Yarattı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde oturan motosiklet sürücüsü Vural Yavaş, evine gelen trafik cezası kağıdı ile şaşkınlık yaşadı. Emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan dolayı 108 lira idari para cezası yazılan Yavaş, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, incelemenin ardından mahkeme kararını beklemeden cezayı iptal etti. Cezanın, sehven yazıldığı öğrenildi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine gelen cezayı aldığı gün büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Motosiklete emniyet kemeri cezasını ilk defa gördüğünü ifade eden Yavaş, "Benim motosikletime ceza kesilmiş, bu ceza da evime geldi. İlginç olan, motosikletime emniyet kemeri ihlal cezası kesilmiş olması. Çok ilginç bir olay. Motosiklette emniyet kemeri olmadığı halde böyle bir ceza gelmesi beni şaşırttı. Ben Edirne'ye motosikletle de hiç gitmedim." dedi.

MAHKEME KARARI BEKLENMEDEN İPTAL EDİLDİ

Vural Yavaş, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduğunu, mahkeme kararı çıkmadan trafik ekiplerinin hatayı fark ederek cezayı iptal ettiğini kaydetti.