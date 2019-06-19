19.06.2019 15:45
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Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza anı kamerada

Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı.

Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı. Elazığ'daki kazalardan birinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün fırlaması dikkat çekti. Her iki kentte de İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı. Elazığ'da meydana gelen kazalardan en dikkat çekici olan ise otomobil ile motosikletin çarpışması oldu. 12 Nisan'da meydana gelen o kaza merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Kültür Park Kavşağı'nda yaşanmıştı. Kazada, 23 LP 213 plakalı otomobil ile 23 LP 741 plakalı motosiklet çarpış, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. MOBESE görüntülerine de yansıyan kazada, hızla gelen motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücünün fırlaması yer aldı. Bingöl'de meydana gelen bir kazada ise iki aracın kafa kafaya çarpışma anı dikkat çekti. Her iki ilde meydana gelen diğer kazalarda ise maddi hasarın meydana geldiği görüldü.
(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza anı kamerada
Kaynak: İHA
Bingöl, Elazığ, Güncel

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