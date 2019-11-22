Haberler » Güncel » Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında - Haber

Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya yükselip taklalar atıp yere düştü.

22.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:12
'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya yükselip taklalar atıp yere düştü. Görenlerin tüylerini ürperten kaza, anbean güvenlik kameralarına da yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza 20 Kasım günü Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, İhsan Z. yönetimindeki 20 ZS 903 plakalı otomobil kontrolsüz kavşağa geldiğinde geçmek için durdu. Daha sonra yan yoldan geçen kamyoneti bekleyen otomobil hareket edince kavşakta yolun karşısına geçtiği anda yolun solundan gelen Ferhat K., idaresindeki 34 BTM 950 plakalı motosiklet hızla otomobilin ön kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metlerce havaya yükselen Ferhat K., savrulup havada taklalar atarak yere düştü. Ferhat K.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar müdahale ederken ardından 112 Acil servise verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında Ferhat K., hastaneye kaldırıldı.
"HER KAZADA EN AZ ÖLÜM VEYA YARALANMA OLUYOR"
Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Ekrem Tunçel, kaza sonrasını güvenlik kameralarından izlediğini ve adeta dehşete düştüğünü kaydederek, "Burada son birkaç yıldır olan kazanın biz sayısını unuttuk. Hatta önceki sene iki araba çarpıştı, dükkanıma araba girdi, iki vatandaştan biri öldü birisi yaralandı. Biz bu yolda önlem alınmasını istiyoruz ışık, duba ve yol kabartılarak belediye veya yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Kazalar olmasın, her kazada en az ölüm veya yaralı oluyor. Biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz. Her kazadan sonra biz yetkililerin burada bir önlem alınması için dile getiriyoruz ama telefonla, görüntülerle, yazıyla hemen hemen hiçbir önlem alınmıyor, biz dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz, vatandaşın can güvenliği tehlikede bu yolda" diye konuştu.
(İHA)
Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:20 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
15:20 Mardin'de kadınlara ücretsiz kanser taraması
15:20 Kızılay Çorlu Şubesi'nden Başsavcısı Yiğiter'e ziyaret
15:15 Terme'de coşkulu Öğretmenler Günü kutlaması
15:15 Türk askerini alnından öpen Suriyeliler yıllar sonra kavuştukları topraklarda secdeye kapandı
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
22.11.2019 15:21:24