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Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

13.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:26Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı
'nın ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-İçmeler Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B. idaresindeki belediyeye ait 48 SS 258 plakalı kamyonet, keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüj ardından karşı şeride geçti. Marmaris istikametinden gelen Serhat Demir yönetimindeki 48 J 8035 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak karayolu kenarındaki kaldırıma kafasını vuran kasklı sürücü yaralandı.

Kazaya tanıklık edenlerin acil ekipleri araması gelen polis yolu trafiğe kapatarak yaraları güvenli bölgede tuttu. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Belediye şoförü Hüseyin Bilgiç ve motosiklet sürücüsü Serhat Demir'in alkolsüz olduğu tespit edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü tedavisi devam ediyor. sürücüsünü taktığı kask kurtardığı kazayı görenler tarafından sık sık söylendi. Polis, yaptığı inceleme ardından belediye ekipleri karayolunu temizleyerek trafiğe açıldı. - MUĞLA

Serhat Demir, Motosiklet, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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