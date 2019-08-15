Haberler» Yerel» Haber

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kameradaSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatı kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

15.08.2019 11:19
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatı kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada, Sinop istikametine seyir halinde olan Ali Osman K. idaresindeki 34 EPH 31 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete giderken şerit değiştirerek yaya geçidine giriş yapmak isteyen Tokur Erdoğan'ın kullandığı 55 JL 618 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet, Samsun, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
12:32   Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı
12:21   Çocukluk hayalini devlet desteğiyle hayata geçirdi
11:33   Umut Güneş Alanyaspor'da
11:19   Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
11:12   "Hashtag işaretini ilk kez Bizanslılar kullanmış"
10:41   Trafoda patlama sonucu yangın kamerada
10:36   Büyükşehir'den sağlıklı kent uygulamaları