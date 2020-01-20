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Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı

İstanbul DHAMecidiyeköy'de üzerinde metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı.

20.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:43
DHA
'de üzerinde metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla yeni görüntü ortaya çıktı. Sürücünün metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi. Azder'in köprü üzerinde metrobüs yoluna girmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Motosiklet sürücüsünün metrobüs yoluna giriş anı

Mecidiyeköy, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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