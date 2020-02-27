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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

ADANA'da, yol ortasından ters istikamete dönmek isteyen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Sabit Şekercioğlu (23), hayatını kaybetti.

27.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:24Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

ADANA'da, yol ortasından ters istikamete dönmek isteyen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Sabit Şekercioğlu (23), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E., 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracı ile bulvar üzerinden, ters yola dönmek istedi.  Bu sırada hızla gelen Sabit Şekercioğlu'un yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Şekercioğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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