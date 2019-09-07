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Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi...Esnafın bulduğu ilginç yöntem kamerada

Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi.

07.09.2019 09:32
Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi...Esnafın bulduğu ilginç yöntem kamerada
Kadıköy'de motosikletini esnafın dükkanın önüne bırakan sürücüye şok tepki
Motosikletin dört bir tarafında A4 kağıdında yazan notlar gülümsetti
İSTANBUL - Kadıköy'de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, "Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın" yazdı.
Olay, Kadıköy'de trafiğe kapalı olarak bulunan Serasker Caddesi üzerinde yaşandı. Motosikletini sürekli cadde üzerinde bulunan esnafın dükkanlarının önüne park eden sürücü sonunda esnafı bezdirdi. Motosikletin yapılan uyarılardan sonra yine aynı şekilde park edildiğini gören cadde esnafının, bu kez verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, bütün kağıtların üzerine aynı notu yazdı. Esnaf bununla da yetinmeyerek motosikleti park edilen yerden kaldırarak başka yere koydu.
Nota, "Sevgili arkadaşım" diye başlayan esnaf, "Şu bindiğin motora azcık saygın olsun. Bir motor bu şekilde bırakılır mı? Defalarca esnaf arkadaşlarla kaldırdık, yolunun kenarına attık, görür de utanırsın dedik. Anlaşılan sende utanacak yük yok. Bence artık bu yazıyı okuduktan sonra aynı şeyi yapacağını sanmıyorum. Çünkü tekrar o şekilde karşılaşırsak, motorunu 6 sokak aşağıda nizami park edilmiş olarak bulacaksın" yazıldı. Yazılan notları cadde üzerinden geçen vatandaşların okuması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi...Esnafın bulduğu ilginç yöntem kamerada

Serasker Caddesi, Motosiklet, Kadıköy, Genel

Kaynak: İHA

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