Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
- Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı Kuşadası'nda kapalı olan otopark bariyerini görmeyen dikkatsiz sürücü motosikletten düştü, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
14.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:54
- Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
AYDIN - Kuşadası 'nda kapalı olan otopark bariyerini görmeyen dikkatsiz sürücü motosikletten düştü, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.Kuşadası'nda otoparkın bariyerini görmeyen bir motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri aynı zamanda hem üzen hem de gülümseten olay Kuşadası'nda bir otoparkta meydana geldi. Kimliği belli olmayan bir motosiklet sürücüsü otoparktan çıkış yaparken kapalı olan demir bariyeri görmedi ve bir anda bariyere çarparak yere düştü. Bir anlık şaşkınlık yaşayan ve düştüğü yerden kalkan sürücü tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
AYDIN - Kuşadası 'nda kapalı olan otopark bariyerini görmeyen dikkatsiz sürücü motosikletten düştü, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.Kuşadası'nda otoparkın bariyerini görmeyen bir motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri aynı zamanda hem üzen hem de gülümseten olay Kuşadası'nda bir otoparkta meydana geldi. Kimliği belli olmayan bir motosiklet sürücüsü otoparktan çıkış yaparken kapalı olan demir bariyeri görmedi ve bir anda bariyere çarparak yere düştü. Bir anlık şaşkınlık yaşayan ve düştüğü yerden kalkan sürücü tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
Etiketler : Motosiklet, Kuşadası, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haberler
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Haberler
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu