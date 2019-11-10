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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameradaKONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:35
sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
Konya- yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklet, Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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