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Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı

Toprak Razgatlıoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu Kawasaki takımı, son dakikasına lider girdiği 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nı 51. sırada bitirdi.

28.07.2019 15:11 Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı
Toprak Razgatlıoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu Kawasaki takımı, son dakikasına lider girdiği 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nı 51. sırada bitirdi.
Uluslararası Motosiklet Federasyonunun faaliyet takvimindeki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın son ayağı, Japonya'da yapıldı.
Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen 8 saatlik mücadeleye, kadrosunda Jonathan Rea, Leon Haslam ve Toprak Razgatlıoğlu'nu barındıran Kawasaki takımı da katıldı.
Toprak'ın piste çıkma fırsatı yakalayamadığı Kawasaki takımı, son dakikaya lider girdi ancak Rea'in kazası sonucu yarışı 51. sırada tamamladı.
Alex Lowes, Michael van der Mark ve Katsuyuki Nakasuga'nın pilotajında 216 tur atan Yamaha takımı, en yakın takipçisinin 48 saniye önünde birinci oldu.

Motosiklet, Japonya, Leon, Spor

Kaynak: AA

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