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Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı

Barbaros Bulvarı Levent istikametine seyir halinde motosiklet, önündeki taksiye arkadan çarptı.

04.01.2020 01:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:17 Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı
Barbaros Bulvarı Levent istikametine seyir halinde motosiklet, önündeki taksiye arkadan çarptı. Direksiyon kısmı zarar gören motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 00.20'de Barbaros Bulvarı Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Nar idaresindeki 34 CEP 406 plakalı motosiklet Halil İbrahim Ayvaz idaresindeki 34 TBZ 57 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin direksiyon kısmı kırılarak kullanılamaz hale geldi. sürücüsü de yere düşerek yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarı alan sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Barbaros Bulvarı, Motosiklet, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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