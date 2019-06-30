30.06.2019 12:44
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Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep 'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yılmaz (25), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep- Yavuzeli kara yolunun 10. kilometresindeki otoban gişeleri yakındaki kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Oktay Çetinoğlu yaralandı.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Murat Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Yavuzeli , Murat Yılmaz , Gaziantep , Güncel

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