Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

Rize'de motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü.

Fatih Sultan Akpınar (21) idaresindeki 08 AAB 483 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu Sarayköy Tüneli içinde, önünde seyreden Amangulıy Amangulıyev idaresindeki AH1670TR plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sol şeritte seyreden Rüstem İlkbahar idaresindeki 08 GA 007 plakalı otobüsün altında kalan Akpınar, ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Akpınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu arada kaza, tünelin içinde bulunan kameraya yansıdı.

Kaynak: AA