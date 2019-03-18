Motosiklet Tutkunları Çanakkale Zaferi İçin Bir Araya Geldi

İzmit
'te, Kocaeli Motosiklet
Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen motosikletliler, 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle şehir turu attı.
Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle yaklaşık 150 motosikletli bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan motosiklet tutkunları, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Motosikletler daha şehir turuna çıktı. İzmit'te yaklaşık 5 kilometrelik şehir turu atan motosikletliler, araçlarında Türk bayrakları taşıdı. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı şehir turu Cumhuriyet Parkı
'nda sona erdi.
Kocaeli Motosiklet Topluluğu Başkanı Levent Aykut Yıldız amaçlarının 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anmak olduğunu belirtti.
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Kaynak: DHA