Motosiklet Tutkunları Çavdarhisar'da Buluştu

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:11



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:11

Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen Motosiklet tutkunları, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir araya geldi.Çavdarhisar ilçesinde uzun yıllardır motor tamiri işi yapan ve her yıl geleneksel olarak Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarını Çavdarhisar ilçesinde bir araya getiren motor tutkunu kardeşler Süleyman Göktaş ve Yılmaz Göktaş, bu yıl düzenlenen etkinliklere 40 motor tutkunu arkadaşlarının katıldığını söylediler.Türkiye'nin bir çok ilinden gelen motor tutkunu arkadaşlarına önce Çavdarhisar'ın tarihi yerleri Aizonai Antik Kenti, Zeus Tapınağı ve Antik Tiyatro'yu gezdiren Göktaş kardeşler, daha sonra İlcikören ve Yenicearmutcuk köylerini kapsayan motor turu düzenlediler.Köylülerin büyük ilgisiyle karşılanan motor tutkunları, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip motor tutkunlarını köy odalarında misafir edip ikramda bulundular. Köydeki çocuklara motor kullanımı ve güvenliği hakkında bilgiler verdiler.Süleyman Göktaş, yaptığı açıklamada, Çavdarhisar ilçemizde motor yarışları yapılması için doğal pistimiz var. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın da desteği ile kısa zamanda bir yarış düzenlemek hedefimiz" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA