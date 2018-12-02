Motosiklet Tutkunları Dörtyol'da Buluştu

02 Aralık 2018 Pazar 16:17



02 Aralık 2018 Pazar 16:17

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, motosiklet tutkunları güvenli sürüş tekniğine dikkat çekmek için "Kaskını Kap Gel" adlı etkinlik düzenledi.Osmaniye Motor Spor Kulübü ve Dörtyol Kartalları Motosiklet Kulübü'nün gerçekleştirdiği etkinlik, trafiğe kapatılan Çaylı Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.Osmaniye Motor Spor Kulübü Derneği Başkanı Serkan Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, güvenli sürüşün kendileri için öncelikleri olduğunu belirtti.Motosiklet sürücülerinin mutlaka kask kullanması gerektiğini ifade eden Doğan, "Kask bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Motosiklet kullanımında herkes kendi güvenliğini almak zorundadır. Önce kask diğer tedbirler daha sonra gelir." dedi.Etkinlikte motosiklet sürücüleri kask kullanımıyla ilgili çeşitli dövizler taşıyarak yürüdü.