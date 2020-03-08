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Motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu

Şanlıurfa'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.

08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:25
Motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu
Şanlıurfa 'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.

Şanlıurfa'da bir grup motosikletli, şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk bayrağı açan gruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanı'ndan başlayan şehir turu, Balıklıgöl'de sona erdi. Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli grup, daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, "Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimiz ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Güncel
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