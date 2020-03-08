Motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu
Şanlıurfa'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.
08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:25
Şanlıurfa 'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.
Şanlıurfa'da bir grup motosikletli, şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk bayrağı açan gruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanı'ndan başlayan şehir turu, Balıklıgöl'de sona erdi. Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli grup, daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, "Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimiz ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da bir grup motosikletli, şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk bayrağı açan gruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanı'ndan başlayan şehir turu, Balıklıgöl'de sona erdi. Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli grup, daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, "Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimiz ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz