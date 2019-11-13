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Motosiklet tutkunlarından çevreye duyarlılık örneği

Motosiklet tutkunları çevreye duyarlılık örneği sergileyerek dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu tarafından Düzce'nin Cumayeri ilçesine yaptırılan motosiklet pistine 200 fidan dikimi gerçekleştirdi.

13.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:28Motosiklet tutkunlarından çevreye duyarlılık örneği
tutkunları çevreye duyarlılık örneği sergileyerek dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu tarafından 'nin ilçesine yaptırılan motosiklet pistine 200 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Karadeniz Ereğli Yıldızları ve Düzce Motosiklet Kulübü üyeleri ile Sakarya'nın yanı sıra Bolu'daki motosiklet kullanıcıları, Cumayeri'nde 650 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden motosiklet pistinde bir araya geldi.
Motosiklet tutkunları burada gerçekleştirdikleri etkinlikle pistin bulunduğu alanda belirlenen noktalara 200 fidan dikti.
Katılımcılar, pistin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin motosiklet tutkunları için cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Motosiklet, Cumayeri, Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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