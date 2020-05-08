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Motosiklet tutkunlarından hastalara ve sağlıkçılara moral

Bursa Orhangazi'de Motosiklet Kulübü üyeleri, bir süre önce korona virüs testleri pozitif çıkan dernek üyesi arkadaşlarına moral olmak ve sağlık çalışanlarına destek için motosikletleri ile hastane bahçesine gitti.

Motosiklet tutkunlarından hastalara ve sağlıkçılara moral
08.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:12
Bursa Orhangazi'de Motosiklet Kulübü üyeleri, bir süre önce korona virüs testleri pozitif çıkan dernek üyesi arkadaşlarına moral olmak ve sağlık çalışanlarına destek için motosikletleri ile hastane bahçesine gitti. Hastalara alkışlı destek veren kulüp üyeleri sağlık çalışanlarına da çeşitli ikramlarda bulundu.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Kaynak ve bir grup motosiklet tutkunu dernek üyesi, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan dernek üyesi arkadaşlarına moral için motosikletleri ile hastane bahçesine gitti.

Hastalara alkışlı moral

Motosikletleri ile hastane bahçesine giren ve tedavi gören hastaların bulunduğu servisin önüne giden Motosiklet tutkunları burada hem kendi dernek üyesi arkadaşları hem de diğer tüm hastalara alkışlarla moral verip el salladılar. Motosikletçilerin moral ziyaretine hastalar ise camlardan el sallayarak karşılık verdi. Dernek üyeleri daha sonra acil servis önünde sağlık çalışanlarına çeşitli ikramlarda bulundular. Dernek Başkanı Yalçın Kaynak, dernek üyesi bir arkadaşlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Biz de kendisine ve diğer tüm hastalarımıza moral verebilmek için geldik. Bu zorlu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızın da yanındayız. Hep birlikte bu mücadeleden galip ayrılacağız. Herkese evde kalın mesajı veriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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