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Motosiklet tutkunlarından şehitler için konvoy

Motosiklet tutkunlarından şehitler için konvoy Şanlıurfa'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda caddeleri gezerek mehter marşı eşliğinde korna çalıp Türk Bayrakları açtı.

08.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:33
Motosiklet tutkunlarından şehitler için konvoy
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda caddeleri gezerek mehter marşı eşliğinde korna çalıp Türk Bayrakları açtı.
Şanlıurfa'da bir grup motosikletli şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk Bayrağı açan çok sayıdaki motosikletli guruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanında başlayan konvoy, Balıklıgöl'e kadar sürdü. Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli gurup daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Motosiklet Grubu adına bir açıklama yapan Başkan Mehmet Turan, " Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimizin bütün şehitlerimizin ve gazilerim ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. Motosiklet tutkunlarından şehitler için konvoy

Kaynak: İHA

Etiketler : Motosiklet, Şanlıurfa, Genel
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