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Motosiklet tutkunlarından yardım eli

Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunları, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Motosiklet tutkunlarından yardım eli
04.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:25
Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunları, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Kendi aralarında topladıkları paralarla gıda kolileri oluşturan tutkunlar, ihtiyaç sahiplerine kendi motorları ile hazırladıkları yardım paketlerini teslim etti.

Salihli Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteğinde bulundu. Kulüp üyeleri kendi aralarında para toplayıp, gıda kolileri oluşturdu. Çevredeki ihtiyaç sahiplerini belirleyen üyeler, daha sonra kendi motosikletleri ile gıda kolilerini ulaştırdı.

Yardım elini uzatan kulüp üyelerine teşekkür eden Kulüp Başkanı Erol Ar, "Ramazan ayı ve virüs salgını sonucu zor durumda kalmış ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduk. Yardımlarımızı kendi motosikletlerimizle bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde ulaştırdık. Allah yardımlarımızı kabul etsin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Salihli, Manisa, Güncel, Haber

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