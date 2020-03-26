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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosiklet kullanan kişinin, arkasında kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk ettiği görüldü.

26.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:56
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosiklet kullanan kişinin, arkasında kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk ettiği görüldü.

Kent merkezinde bulunan Güllük Caddesi'nde motosikletlinin, arkasında oturan kasksız kadın ve aralarında sıkıştırdıkları bebek ile tehlikeye aldırmadan yolculuk ettiği görüldü. Kentte koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosikletlinin, kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk etmesi, görenlerin tepkisini çekti. Motosiklet sürücüsü, caddede bir süre sonra gözden kayboldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Güncel

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